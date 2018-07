Botafogo começa a pagar atrasados nesta segunda-feira

A crise financeira do Botafogo continua, mas o problema de atraso de salários será amenizado com o depósito de um mês de rendimento na conta dos jogadores e funcionários, entre esta segunda-feira e terça. A verba para o pagamento dos atletas e funcionários saiu graças ao Sindicato de Empregados de Clubes do Rio (Sindiclubes), que conseguiu a liberação de R$ 2,5 milhões de reais, referentes a uma cota de TV, junto à Globosat.

Apesar de ter em posse o montante, o Sindiclubes, de acordo com sua assessoria, prevê que os pagamentos sejam depositados somente a partir da tarde desta segunda até terça-feira. Isso por causa da demanda de tempo para a assinatura dos cerca de 400 cheques que serão pagos diretamente aos funcionários, já que o Botafogo segue com as contas retidas pela Justiça.

O pagamento foi feito em tempo oportuno para o Botafogo porque, com três meses de atraso na carteira de trabalho, os jogadores poderiam até pedir na Justiça a rescisão unilateral do contrato. O clube vai seguir devendo dois meses de salários atrasados na carteira, e seis de direitos de imagem.

A notícia é um alento para o time, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e disputará um clássico decisivo no domingo contra o Fluminense, que vive situação mais confortável - está atualmente na quarta posição da tabela.

O Botafogo caiu para a 17ª posição do Brasileirão depois de ter sido derrotado por 2 a 0 para o Atlético-PR, no último domingo, em Curitiba. A equipe tem 13 pontos e está empatado com Bahia e Flamengo, respectivos 18º e 19º colocados nos critérios de desempate.