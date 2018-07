Botafogo comemora volta por cima com título carioca

A conquista do título do Campeonato Carioca foi comemorada pelos jogadores do Botafogo como uma volta por cima diante das dificuldades e questionamentos sobre a qualidade da equipe. No domingo, a equipe derrotou o Flamengo por 1 a 0, na decisão da Taça Rio, e faturou o título, encerrando uma sequência de três vice-campeonatos.

"A conquista foi muito especial porque fomos muito criticados. O Joel iniciou um trabalho e o time acertou. Ele foi fundamental. Essa foi uma volta por cima do Botafogo", afirmou o atacante Caio, exaltando o trabalho do técnico Joel Santana, que assumiu a equipe durante a disputa da Taça Guanabara.

A derrota por 6 a 0 para o Vasco causou a demissão de Estevam Soares e deixou a equipe em crise. O time, porém, se recuperou e venceu a Taça Guanabara em seguida. "Quando você chega em um time grande, sempre quer títulos, mas não é fácil. Demos a volta por cima", comemorou o atacante uruguaio Sebastian "Loco" Abreu, autor do gol do título botafoguense.