Botafogo confia em Loco Abreu revigorado em clássico A grande preocupação do Botafogo nestes primeiros meses da temporada é o baixo rendimento do atacante Loco Abreu. Ídolo da torcida, o uruguaio vive seu pior momento desde que chegou ao clube, em 2010, e chegou a ser vaiado em alguns momentos. Nas últimas semanas foi poupado de alguns jogos e se dedicou a intensos exercícios físicos e técnicos. Nestes dias que antecedem o clássico com o Fluminense, domingo, o trabalho continua.