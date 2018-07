Botafogo confia no apoio da torcida e no astro Seedorf

Botafogo e Cruzeiro têm os mesmos 24 pontos, além de sete vitórias cada. A vantagem cruzeirense é no saldo de gols (15 a 8). Por isso, o time mineiro está na frente, o que pode mudar nesta 13ª rodada do Brasileirão.

A procura por ingressos tem sido intensa. Até o fim da tarde de sexta-feira, mais de 12.500 bilhetes já haviam sido vendidos. Dirigentes do Botafogo, mais otimistas, acreditam que o estádio deve receber público aproximado de 50 mil pessoas neste sábado. O "sonho" tem relação direta com a questão técnica - ajudar a equipe a superar o Goiás - e principalmente com a parte financeira. Com renda acima do normal, o clube carioca poderia pagar parte dos salários atrasados dos atletas.

Para ampliar o favoritismo do Botafogo no confronto com o Goiás, o craque holandês Seedorf volta ao time. Ele ficou fora do jogo do meio de semana com o Atlético-MG, quando houve empate de 2 a 2, por causa de dores musculares. Nesta sexta-feira, ele já se sentia recuperado e pronto para voltar a campo.

O técnico Oswaldo de Oliveira não vai poder escalar Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Escolheu como substituto Renato, um jogador de altos e baixos no Botafogo, mas muito querido pela torcida.

Na sexta-feira, o volante Marcelo Mattos disse que o Botafogo já demonstrou que pode enfrentar em condições de igualdade qualquer adversário do Brasileirão. "O Botafogo joga de igual para igual com qualquer time, dentro ou fora de casa. Já foi assim com Corinthians, Flamengo, Atlético-MG. O time poderia estar melhor na classificação, mas estamos com uma boa pontuação", avaliou.