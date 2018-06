Botafogo confirma acerto com o lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians

O Botafogo confirmou neste sábado o acerto com o lateral-esquerdo Moisés, que estava no Corinthians. O jogador fará exames médicos no início da próxima semana e assinará contrato de empréstimo até o final do ano.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. Sei o peso dessa camisa, um clube de muita tradição e títulos. Chego com muita vontade e fico feliz pelo esforço da diretoria. Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros e poder treinar", disse o atleta ao site do Botafogo.

Moisés tem 22 anos e começou a carreira em 2015 no Madureira. No mesmo ano, foi contratado pelo Corinthians e emprestado ao Bragantino para a disputa da Série B. Em 2016, também por empréstimo, atuou pelo Bahia e ajudou o clube no acesso para a elite do futebol nacional.

A primeira oportunidade de vestir a camisa do Corinthians aconteceu no ano passado. Ele teve algumas chances na equipe titular, mas não rendeu o esperado. "Certamente chego ao Botafogo com mais bagagem. Um acesso com o Bahia, uma Taça Rio com o Madureira, um Campeonato Paulista e um Brasileiro pelo Corinthians", disse.

"Quero buscar uma sequência no Botafogo, sempre respeitando os meus companheiros da posição. Vou brigar, quero jogar e ajudar o Botafogo da melhor forma possível. Estou à disposição do professor", finalizou.