Botafogo confirma acerto com oito atletas e ainda negocia

Durante a apresentação oficial de Antônio Lopes, o novo gerente de futebol do Botafogo, nesta segunda-feira, o clube aproveitou para anunciar o acerto com oito jogadores e a negociação em curso por outros cinco atletas visando à disputa da próxima temporada. Uma das novidades deve ser o atacante Rodrigo Pimpão, destaque do América-RN em 2014.

Antônio Lopes chega ao Botafogo consciente de que terá uma margem de recursos apertada. "O Botafogo está tentando minimizar a dívida do clube e os problemas financeiros. Uma das situações que temos que fazer é o cumprimento do orçamento, tudo visando a resolver o problema financeiro do Botafogo. Logicamente todos sabem que o Botafogo não poderá fazer loucuras, boa torcida do clube sabe disso", explicou.

Por isso, o clube alvinegro vai apostar nas categorias de base e em jogadores teoricamente mais baratos e eficientes, como Rodrigo Pimpão, que teve a contratação pelo Botafogo confirmada por meio de uma nota publicada por seu ex-clube, o América-RN, também nesta segunda. Ele marcou 15 gols no Campeonato Brasileiro da Série B, em 2014.