Botafogo confirma contratação do técnico Luís Castro; Patrick de Paula é apresentado

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, oficialmente a contratação do técnico Luís Castro. O português, que vai ter um contrato de dois anos com o clube carioca, vai desembarcar no Rio no domingo.

"Luís Castro é o novo treinador do Botafogo! Seja bem-vindo ao Glorioso e que seja o início de uma trajetória vitoriosa", escreveu o Botafogo em suas redes sociais. O treinador, antigo alvo do Corinthians para a temporada 2022, já havia confirmado sua contratação na quinta-feira. "Pronto para iniciar a caminhada com a Estrela Solitária ao peito, servindo ao Glorioso", escreveu.

Castro já estava acertado com o Botafogo há algumas semanas. No dia 13 de março, o Al Duhail, ex-clube do treinador, afirmou que o técnico estava deixando a equipe "em comum acordo" para assumir um time no Brasil. Sua última partida à beira do campo com os árabes foi no dia 18, com o título da Copa do Emir.

A partir de hoje, a ́ viverá no meu peito Que orgulho, que vontade de dar à torcida tudo o que este Clube merece!#VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Fk7HBLuGdV — Luís Castro (@luiscastrocoach) March 25, 2022

Antes de fechar com o Botafogo, Castro foi pivô de uma queda de braço com o Corinthians pela sua contratação. O time paulista buscava um substituto para a vaga de Sylvinho e tentou atravessar a negociação, mas desistiu por não concordar com o pagamento da multa. Outro português foi contratado para o cargo, o técnico Vitor Pereira.

Luís Castro é mais uma da série de contratações que o Botafogo faz após a mudança para o modelo de SAF, comandado pelo empresário norte-americano John Textor. Além do treinador português, o clube carioca contratou os volantes Patrick de Paula (Palmeiras) e Luís Oyama (Mirassol), o meia ex-Chelsea e São Paulo Lucas Piazon (Braga-POR), o lateral-direito Saravia (Porto) e o zagueiro Philippe Sampaio (Guingamp-FRA).

Com a chegada de Luís Castro, a Série A do Campeonato Brasileiro passa a contar com nove técnicos estrangeiros no comando de equipes da elite do futebol brasileiro. São eles: Antonio Mohamed (Atlético-MG), Luís Castro (Botafogo), Vitor Pereira (Corinthians), Gustavo Morínigo (Coritiba), Paulo Sousa (Flamengo), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Alexander Medina (Internacional), Abel Ferreira (Palmeiras) e Fabián Bustos (Santos).

PATRICK DE PAULA

A sexta-feira foi ainda mais movimentada no Botafogo com a apresentação de Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, que custou 6 milhões de euros (cerca de R$ 31,4 milhões), a contratação mais cara do clube.

Ainda sem data para estrear, o volante falou de sua felicidade pela troca de clube. "Ganhamos muita coisa no Palmeiras, fomos bicampeões da Libertadores, mas isso ficou para trás. Quando fiquei sabendo do interesse do Botafogo, fiquei muito feliz. Fiz teste, fiquei um ano e depois não tive condições de ficar na base quando tinha 13 anos de idade. Agora pude voltar ao profissional e espero dar muita alegria e títulos ao torcedor", disse o meio-campista.