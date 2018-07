Botafogo confirma contratação do zagueiro Brinner

RIO - O Botafogo confirmou a contratação do seu primeiro reforço para a próxima temporada. É o zagueiro Brinner, que tem 24 anos e defendeu o Paraná na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele já assinou contrato por quatro temporadas com o clube carioca.

Brinner tem agora a maior chance de sua ainda curta carreira, depois de ter passado por clubes de menor tradição desde que virou jogador profissional. Antes do Paraná, o zagueiro jogou também por Fabril (MG), Tupi (MG), São Raimundo (AM) e Cianorte (PR).

"Estou muito feliz com o acerto. Vou realizar um sonho em jogar em um grande centro. Ainda mais no Botafogo, clube em que jogou Alemão, volante da minha terra natal (MG), e, claro, não posso esquecer de craques como Garrincha e Nilton Santos", afirmou Brinner.

Agora sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira, que está voltando do Japão e assume o time em janeiro, o Botafogo ainda busca outros reforços. O zagueiro naturalizado japonês Marcus Túlio Tanaka, do Nagoya Grampus, e o meia Andrezinho, do Inter, estão perto do acerto.