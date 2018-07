Botafogo confirma contratação e volante Bolatti já participa de treino

RIO - O Botafogo promete ter um meio-campo forte, de marcação, para tentar conquistar o título da Libertadores pela primeira vez. Neste sábado, o clube carioca confirmou a contratação do terceiro volante: o argentino Mario Bolatti, de 28 anos, que estava defendendo o Internacional.

Antes dele, o Botafogo já tinha contratado os também volantes de marcação Rodrigo Souto, ex-São Paulo, que estava no Figueirense e Airton, ex-Flamengo, outro que veio do Internacional. Além dos três, o elenco conta com Renato, Marcelo Mattos e Gabriel, todos para ocupar dois lugares no meio-campo.

Bolatti, que disputou a Copa do Mundo de 2010, mas não faz parte dos planos do técnico da Argentina Alejandro Sabella, já fez seu primeiro treino com a camisa do Botafogo neste sábado, em Saquarema, no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ele assinou contrato com o clube por um ano.

Além do trio de volantes, o técnico Eduardo Hungaro ganhou o goleiro Helton Leite, o meia Jorge Wagner e os laterais Alex e Anderson como reforços. No total, o elenco tem 38 jogadores. Destes, só Seedorf não iniciou a pré-temporada, neste sábado, em Saquarema.

Confira o elenco do Botafogo para 2014:

Goleiros - Jefferson, Renan, Helton Leite e Saulo

Laterais - Edílson, Lucas, Alex, Julio Cesar, Lima, Renan Lemos e Anderson

Zagueiros - Bolívar, Dória, André Bahia, Dankler e Matheus

Volantes - Marcelo Mattos, Gabriel, Renato, Rodrigo Souto, Airton, Dedé, Fabiano e Sidney

Meias - Seedorf, Lodeiro, Jorge Wagner, Gegê, Octávio, Jeferson, Cidinho e Daniel

Atacantes - Rafael Marques, Henrique, Sassá, Hyuri e Yguinho