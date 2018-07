Botafogo confirma contrato de Jadson com a Udinese O Botafogo oficializou nesta quarta-feira a negociação do volante Jadson com a Udinese. O jovem já está em Údine, na Itália, para fazer exames médicos. Jadson, porém, deve retornar ao Brasil para retomar os trabalhos no time carioca nos próximos dias. Ele só vai se apresentar em definitivo aos italianos a partir de julho.