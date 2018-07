Botafogo confirma Flávio Tenius como técnico interino

RIO - O gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros, anunciou nesta quinta-feira que o preparador de goleiros do clube, Flávio Tenius, vai comandar interinamente a equipe nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro depois da demissão, pela manhã, do técnico Caio Júnior. Um novo treinador só será contratado para a temporada de 2012, quando o Botafogo pretende jogar a Copa Libertadores.

"Considerando os últimos resultados, essa situação em relação ao Brasileiro, tudo o que a presidência e a diretoria nos ofereceram, deveríamos dar retornos mais significativos. Em reunião, decidimos pela não continuidade do Caio Júnior. O Flávio Tenius, com a comissão permanente do clube, assume o Botafogo, que tem três compromissos e grande chance de vaga na Libertadores", comunicou Barros, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A gota d''água para o treinador deixar o comando da equipe foi a derrota de quarta diante do América-MG, por 2 a 1, em Sete Lagoas (MG), pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Barros, a decisão foi tomada de comum acordo, mas especula-se que Caio Júnior tenha sido demitido. O dirigente, porém, negou que os dirigentes botafoguenses tenham cedido à pressão da torcida, insatisfeita com o desempenho recente da equipe, que perdeu quatro das últimas cinco partidas no Brasileirão.

"Quero deixar bem claro que a nossa decisão em nada tem a ver com a torcida. Para ela temos que responder em campo", apontou.

Barros acredita que Tenius tem totais condições de levar o Botafogo à Libertadores. O clube está na quinta colocação, dentro da zona de classificação, com 55 pontos. Figueirense (quarto) e Flamengo (sexto) se enfrentam logo mais. Se o time rubro-negro vencer, joga o Botafogo para sexto.

A próxima partida, domingo, contra o Inter, no Engenhão, vai ser decisiva para o planejamento para 2012. "A contratação de um novo treinador virá de acordo com o planejamento de 2012, já iniciado. Acontecerá única e exclusivamente visando à temporada de 2012. Hoje, nosso foco é o jogo contra o Internacional, um adversário direto. Tudo será em razão desse jogo".

Caio Júnior chegou ao Botafogo em março, para o lugar de Joel Santana, e demorou a conseguir bons resultados. Assim, a equipe acabou caindo no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o que fez com que ficasse cerca de um mês sem atuar. O período de treinos deu resultado e o time veio diferente para o Campeonato Brasileiro, no qual passou a brigar pelas primeiras colocações.

Após sonhar com o título, no entanto, o treinador viu o Botafogo cair de rendimento nas últimas rodadas e ter que sonhar com uma vaga na Libertadores. Em 47 jogos, Caio Júnior conseguiu 21 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Ele deixa o time na quinta colocação do Brasileirão, com 55 pontos.