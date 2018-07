Botafogo confirma ida de Arévalo para time mexicano

Não é de hoje que o volante uruguaio manifesta o desejo de deixar o Botafogo. Há meses, ele vinha reclamando de falta de adaptação ao futebol brasileiro. Sua mulher também estaria descontente vivendo no Rio de Janeiro.

Arévalo foi contratado no início do ano como solução para a carência de volantes de qualidade no clube. O jogador havia se destacado em sua passagem pelo Monterrey, do México, e na campanha que levou o Uruguai à quarta colocação da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

No Botafogo, ele não conseguiu repetir as boas atuações, mas mesmo assim foi titular da vitoriosa campanha de sua seleção na Copa América da Argentina, neste mês. O uruguaio possuía vínculo com o clube carioca até o fim da temporada 2012 e os detalhes financeiros da negociação com o Tijuana não foram divulgados.