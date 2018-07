Botafogo confirma interesse e Cortês está perto do São Paulo

RIO DE JANEIRO - O Botafogo ainda não confirmou, mas está próximo de negociar o lateral-esquerdo Cortês, revelação do time no Brasileiro deste ano, com o São Paulo. O jogador, eleito o melhor da posição no Nacional, já escreveu mensagens em tom de despedida em sua conta no microblog Twitter.

No São Paulo, os dirigentes não foram encontrados pela reportagem. Apesar disso, informações dão conta que o negócio gira em torno de R$ 8 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. A outra metade pertence ao pequeno Nova Iguaçu, clube onde Cortês surgiu no Campeonato Carioca deste ano. Logo após o Estadual, o Botafogo pagou R$ 1 milhão pelos 50% dos direitos de Cortês.

Para contratar o jogador, a diretoria do São Paulo foi rápida. O time tinha a concorrência do Napoli, da Itália, e do Santos. Com a provável chagada de Cortês, Juan, que voltou ao São Paulo no início do ano e não correspondeu às expectativas, deve perder espaço. No final do Brasileiro, o técnico Leão chegou até a improvisar o meia Cícero na posição, mas não obteve sucesso.

Com Cortês, o São Paulo chegaria a quarta contratação para 2012, já que o time tricolor acertou com o volante Fabrício, o meia Maicon e o zagueiro Edson Silva.