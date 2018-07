Botafogo confirma jogo em São Januário e time festeja

RIO - O Botafogo confirmou o jogo contra o Náutico, no próximo dia 20, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, para São Januário, o estádio do Vasco. Os clubes chegaram a um acordo depois de apararem arestas surgidas com um desentendimento sobre a disputa de um clássico entre ambos no local, ainda pelo Campeonato Carioca.

A realização da partida no campo vascaíno evitará mais um deslocamento da equipe para Volta Redonda (RJ), fato que foi comemorado com entusiasmo pelos alvinegros. "É realmente uma vitória para a gente. Mas, independentemente de onde jogarmos, estamos focados no título. Pelo menos vai cessar um pouco de viagem e podemos fazer valer o nosso mando de campo", comentou o goleiro Jefferson.

No treino desta quinta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou apenas uma atividade técnica. O volante Marcelo Mattos não esteve presente, liberado para cuidar de problemas particulares. Mas tem presença garantida na partida contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.