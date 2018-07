Botafogo confirma lesão de Helton Leite e Gatito espera recuperar nível de 2016

Destaque do Botafogo na heroica classificação contra o Olimpia, na Copa Libertadores, o goleiro Gatito Fernández deve ganhar mais chances na equipe titular tanto no Campeonato Carioca quanto na própria Libertadores. Isso porque o clube alvinegro confirmou nesta segunda-feira que Helton Leite sofreu grave lesão na coxa direita.

De acordo com o Botafogo, o goleiro deve ficar afastado do time por algumas semanas, sem estabelecer um prazo definido para o seu retorno. Helton se machucou durante a partida da volta contra o Olimpia, na semana passada, e precisou deixar o gramado mais cedo. Em seu lugar entrou Gatito, que brilhou nas cobranças de pênaltis, com três defesas.

Nesta segunda, ao ser informado sobre a lesão do companheiro de time, Gatito lamentou. "Espero que ele se recupere rápido. Sei que os fisioterapeutas vão fazer o melhor para o Helton", disse o goleiro, que começou a temporada como titular, mas perdeu o espaço no time justamente por conta de um problema físico.

Agora, ele poderá ter uma nova sequência com a nova equipe, após defender o Figueirense no ano passado. "Esse tempo de trabalho agora vai ser importante para mim, para voltar ao meu nível do ano passado. Essa semana vai me ajudar a me preparar para esses jogos que estão por vir", declarou.

Gatito conta com a confiança renovada na equipe, após se destacar nas penalidades decisivas no duelo contra o Olimpia. As defesas colocaram o Botafogo na fase de grupos da Libertadores.

Nesta segunda, ele revelou ter recebido ajuda da comissão técnica para conhecer os batedores do time rival. "O pessoal do clube passou alguns pênaltis, foi uma parte isso, e um pouco do meu trabalho. Fiquei observando quando iam bater para conseguir pegar o pênalti. O mais desafiador foi no meio. Se ele bate do lado, ia ficar um pouco feio. É difícil o goleiro ficar parado. Eu vi que no domingo anterior ele bateu daquele jeito", afirmou o goleiro, revelando a "lição de casa".