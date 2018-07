Botafogo confirma permanência de Joel e frustra o Fla

O técnico Joel Santana definiu neste sábado o seu futuro. A proposta feita pelo Flamengo, que demitiu Andrade na sexta-feira, não foi suficiente para tirar o treinador do Botafogo. O clube alvinegro confirmou a permanência do treinador, responsável por levar o time ao recente título do Campeonato Carioca, vencendo justamente o rival rubro-negro na final da Taça Rio.

Joel comentou o acerto. "Queria escutar meu coração, ele me disse que devia permanecer no Botafogo, pois fui muito bem recebido aqui. Agradeço à diretoria pelo apoio desde que cheguei", disse o técnico, até então o mais cotado para substituir Andrade no Flamengo.

A diretoria do Botafogo também comemorou o permanência do treinador. "Havia interesse do Botafogo e do Joel e nós chegamos a um acordo financeiro. Obviamente ele se valorizou", afirmou o presidente Mauricio Assumpção em entrevista ao SporTV, admitindo que o clube alvinegro teve que competir com a proposta do Flamengo para manter Joel.

Destacando a "ética" e a "transparência" do técnico, Assumpção também ressaltou que a vontade dos jogadores pesou bastante na decisão. "Joel é carismático, ele parece um imã, ele sabe aglutinar. Os jogadores gostam muito da maneira dele trabalhar e foram decisivos para a permanência do Joel", disse o presidente. "A torcida do Botafogo merecia. É um esforço que a diretoria faz."

Com Joel de contrato renovado até o final do ano, Assumpção aproveitou para convocar a torcida alvinegra a marcar presença no amistoso que o Botafogo faz neste domingo, às 18h30, contra o Corinthians, no Engenhão. "É uma grande festa, e o Papai Joel não podia ficar fora dessa", concluiu o mandatário botafoguense.