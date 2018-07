Botafogo confirma pré-contrato com Dankler, do Vitória

RIO - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira que tem um pré-contrato assinado para contar o jovem zagueiro Dankler a partir do dia 14 de julho, quando encerra o vínculo dele com o Vitória, clube onde foi formato. O defensor, porém, não atua desde agosto do ano passado, quando foi afastado do time baiano.

Dankler, de 21 anos, surgiu como revelação no Campeonato Baiano de 2012 e logo assumiu a titularidade do Vitória na Série B. Mas quando o clube tentou renovar o contrato com ele, recebeu a recusa. A diretoria reclamava de péssimo relacionamento com o empresário alemão Stefan Krause, o mesmo que tirou do clube o volante Danilo, hoje no Vasco e titular da seleção sub-20.

O zagueiro então foi afastado, como forma de pressão para renovar, o que acabou não acontecendo. Sem acordo com o Vitória, ele acertou com o Botafogo, clube com o qual assinará contrato por três anos.

Dankler é o segundo reforço do Botafogo para o Campeonato Brasileiro - o primeiro foi o atacante Elias, do Resende - e a sua chegada reforça os boatos de que o também zagueiro Dória estaria de saída. O elenco também tem, na posição, os titulares Antônio Carlos e Bolívar, Rodrigo Defendi, Matheus e André Bahia.