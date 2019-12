Botafogo confirma Valdir Espinosa como novo gerente de futebol

A diretoria do Botafogo agiu rápido e anunciou Valdir Espinosa nesta quinta-feira como o substituto de Anderson Barros, que foi trabalhar no Palmeiras. O acerto com o novo gerente de futebol ocorreu nesta tarde, em reunião do Comitê de Futebol.

A apresentação oficial será neste sábado. "O objetivo é dar o máximo para, juntamente com a comissão técnica, diretoria, jogadores e torcedores, trabalhar para fazer a estrela brilhar novamente. Serão 24 horas de trabalho por dia pelo Botafogo", afirmou Valdir Espinosa.

Aos 72 anos, Espinosa está marcado na história do clube por causa da conquista do Campeonato Carioca de 1989. Ele era o treinador da equipe que encerrou um jejum de 21 anos sem títulos ao bater o Flamengo por 1 a 0, gol de Maurício, na decisão.

Como dirigente, o ex-treinador trabalhou recentemente no Grêmio. Ele assumiu como coordenador técnico no retorno de Renato Portaluppi em 2016 e ficou até o dia 10 de agosto de 2017, quando foi demitido.