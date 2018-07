Botafogo consegue ampliar capacidade e Engenhão pode ter 34 mil no sábado O Botafogo chegou a cogitar transferir para o Maracanã as suas duas últimas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai mesmo jogar diante de Santa Cruz e América-MG no Engenhão. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que conseguiu um laudo para ampliar a capacidade do seu estádio para mais de 34 mil torcedores.