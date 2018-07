Botafogo consegue virada e derrota o Inter em pleno no Beira-Rio

O Botafogo ganhou de virada do Inter por 2 a 1, na noite deste sábado, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Brasileirão. Assim, o time carioca voltou a vencer após duas derrotas seguidas e ainda acabou com a invencibilidade do adversário gaúcho no campeonato.

O resultado deste sábado no Beira-Rio fez o Botafogo ultrapassar o Inter na classificação do campeonato. O time carioca tem agora nove pontos, contra oito do rival gaúcho.

Contando com a volta dos astros Oscar e Leandro Damião, que estavam na seleção brasileira, além de D'Alessandro, recuperado de contusão, o Inter conseguiu abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Na jogada, D'Alessandro bateu falta rápido e achou Oscar, que cruzou para Leandro Damião. O atacante errou a cabeçada, mas a bola foi para Dagoberto fazer 1 a 0.

Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo conseguiu reagir no segundo tempo. Para isso, contou principalmente com o meia Andrezinho, que já teve uma boa passagem pelo Inter. Ele empatou o jogo aos 11 minutos, quando acertou um lindo chute na entrada da área e mandou a bola no ângulo do goleiro Muriel.

A virada do Botafogo veio aos 28 minutos, quando Andrezinho cobrou escanteio com categoria e mandou na cabeça do meia Fellype Gabriel, que desviou de Muriel e fez 2 a 1. Com a vantagem no placar, o time carioca soube se defender e aguentou a pressão desorganizada do Inter até o final.

INTER 1 X 2 BOTAFOGO

INTER - Muriel; Nei, Dalton, Índio e Fabrício (Jajá); Sandro Silva (Gilberto), Guiñazu, Oscar e D'Alessandro; Dagoberto e Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Brinner, Fábio Ferreira e Lennon; Lucas Zen, Renato, Vitor Júnior (Gabriel), Andrezinho (Dória) e Fellype Gabriel (Maicosuel); Herrera. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Dagoberto, aos 30 minutos do primeiro tempo; Andrezinho, aos 11, e Fellype Gabriel, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Vitor Júnior, Fábio Ferreira, Lucas, Guiñazu, Nei e Sandro Silva.

PÚBLICO - 15.116 pessoas.

RENDA - R$ 227.480,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).