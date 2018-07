Botafogo conta com Bill e Jobson para manter boa fase no Carioca

O Botafogo vai contar mais uma vez com a dupla formada pelos atacantes Jobson e Bill para tentar manter a boa fase no Campeonato Carioca. O time alvinegro enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado, às 17 horas, no Engenhão, pela sexta rodada da competição.

Desde que Rodrigo Pimpão se machucou a duas rodadas, Jobson assumiu o posto no ataque e tem se dado bem com o centroavante Bill. Nas duas oportunidades, eles foram responsáveis por cinco dos seis gols marcados pela equipe, além das trocas de assistências. Satisfeito com o desempenho do time, o técnico René Simões vai manter a escalação do último jogo.

No banco de reservas, o time deve ter novidades. O lateral-direito Luís Ricardo teve seu nome registrado no boletim de atletas da Federação de Futebol do Rio e vai estar disponível. O jogador, ex-São Paulo, chega por empréstimo até o fim deste ano.

Empolgada com a boa campanha do time, vice-líder do Carioca, a diretoria resolveu fazer uma promoção para atrair os torcedores ao Engenhão. O ingresso mais em conta vai custar apenas R$ 10.