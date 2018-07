Botafogo conta com Renato para assegurar a liderança Um dos principais líderes do elenco botafoguense desde que chegou ao clube, ainda em 2011, o volante Renato passou de protagonista a coadjuvante nesta temporada. Neste domingo, o jogador de 34 anos vai voltar ao time titular do Botafogo, contra o Grêmio, a partir das 16 horas, em Porto Alegre. Ele entra no lugar do jovem Gabriel, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no último jogo.