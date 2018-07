Botafogo conta com torcida e Seedorf para bater Inter Sem o goleiro Jefferson, que atuou nesta quarta-feira pela seleção brasileira, o Botafogo conta com o apoio da torcida e com a presença de Seedorf para tentar derrotar um dos principais rivais, o Internacional, na disputa do título do Campeonato Brasileiro. O jogo no estádio do Maracanã, pela 14.ª rodada, começa às 21 horas e o preço dos ingressos foi reduzido com relação às últimas partidas do clube no Rio de Janeiro.