Botafogo contrata meia Danilo Bueno, ex-Bragantino

Danilo Bueno estava apenas treinando na Europa e não deve ter problemas para ser inscrito já que foi liberado pelo time turco. Ele vinha conversando com dirigentes do clube brasileiro desde a última semana.

Com passagens por Portuguesa e Vitória, Danilo Bueno foi um dos principais destaques do Bragantino durante a Série B de 2010 e acabou negociado com Étolie Sportive du Sahel, da Tunísia. Após a chegada do meia, a diretoria do Botafogo procura um atacante para fechar o elenco para a sequência do Paulistão.

Por enquanto, o Botafogo soma 15 pontos e ocupa a sétima posição, portanto, dentro da zona de classificação para a próxima fase do Estadual. Na última rodada, venceu o Penapolense por 1 a 0, em casa. Agora vai enfrentar o lanterna São Caetano, no sábado.