Botafogo contrata meia Thiago Galhardo, do Bangu

O jogador, de 21 anos, será apresentado na segunda-feira, em General Severiano, mas só poderá vestir a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro, já que Galhardo já defendeu o Bangu nesta Copa do Brasil.

Com cinco gols no Estadual e outros dois na competição nacional, Galhardo vinha chamando a atenção dos grandes clubes. Vasco e Cruzeiro chegaram a demonstrar interesse, mas foi o Botafogo quem acertou com o jovem atleta.

Galhardo chega a General Severiano para suprir as carências do time no meio-campo, após a saída de Renato Cajá, que foi jogar no futebol chinês. O técnico Caio Júnior conta ainda com Fabrício, Everton e Maicosuel, ainda em recuperação, para a posição.

Para o Brasileirão, Caio Júnior também contará com o lateral-direito Alessandro, que decidiu permanecer no clube e recusou uma proposta do Atlético Paranaense, apesar de ser muito criticado pela torcida alvinegra. "Apesar de tudo, gosto muito do clube e tenho um compromisso com Maurício Assumpção, André Silva e Anderson Barros", disse, citando o nome dos dirigentes.