Botafogo contrata o atacante Kelvin, ex-São Paulo e Palmeiras

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, a contratação do atacante Kelvin. O jogador, de 27 anos, passou por exames médicos e assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro do ano que vem, com a possibilidade de renovação por mais dois anos.

Com passagens por Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Vasco, Kelvin, que estava no Avaí, é um jogador veloz e que atua pelas beiradas do campo, função que o clube ficou carente com as saídas de Luis Henrique e Luiz Fernando. Davi Araújo, Lecaros, Rhuan e Warley tiveram a oportunidade de exercer o trabalho, mas não tiveram sucesso.

Esta é mais uma oportunidade para Kelvin em clube importante do futebol brasileiro. Nas anteriores, o atleta não conseguiu um bom desempenho. Em 2015, no Palmeiras, foram 23 jogos e apenas um gol. No ano seguinte, pelo São Paulo, foram três gols marcados, após 43 partidas.

Kelvin não teve brilho em suas passagens por Vasco e Fluminense. No time de São Januário, em 2017/2018, foram 39 participações e apenas um gol, enquanto em poucos meses de 2019 nas Laranjeiras o atleta esteve em ação apenas dois minutos.