Botafogo contrata o meia Andrezinho, do Internacional

RIO - Depois de muita especulação, finalmente o Botafogo acertou a contratação do meia Andrezinho, do Internacional. Nesta quinta-feira, o clube gaúcho anunciou oficialmente em seu site oficial na internet que cedeu os direitos federativos do jogo ao time do Rio de Janeiro. Os valores da negociação, no entanto, não foram revelados.

De acordo com o Internacional, Andrezinho assinará a rescisão de contrato com o clube gaúcho nos primeiros dias de janeiro para, então, se apresentar oficialmente no Botafogo. No entanto, antes o jogador realizará exames médicos na próxima segunda, no Rio de Janeiro.

Com a sua ida ao Botafogo, Andrezinho encerra uma passagem de quatro temporadas no Internacional. Vindo da Coreia do Sul no início de 2008, o meia teve momentos bons e ruins no clube gaúcho, mas mostrou ser decisivo em várias situações pelo time colorado.

Em 220 jogos com a camisa do Internacional, Andrezinho marcou 32 gols e conquistou vários títulos. Entre eles estão a Copa Libertadores da América de 2010, a Copa Sul-Americana de 2008, a Recopa Sul-Americana deste ano e três Campeonatos Gaúcho (2008, 2009 e 2011). O atleta começou nas divisões de base do Flamengo.