Botafogo contrata Pimentinha, do Sampaio Corrêa

Destaque do Sampaio Corrêa na disputa do Série B do Brasileirão no ano passado, o atacante Pimentinha enfim chegou a um acordo com o Botafogo para ser reforço da equipe que também vai jogar a segunda divisão nacional em 2015. De acordo com os cariocas, ele só chega na segunda-feira ao Rio, para realizar exames e assinar contrato.

Aos 27, Pimentinha passou por Moto Club, São José e Sampaio Corrêa, sempre no Maranhão, e acabou tendo uma chance no São Caetano em 2013. No clube do ABC Paulista, jogou pouco e foi liberado para voltar ao Sampaio Corrêa no fim da Série A2 do Paulistão.

O atacante vai fechar a lista de 31 jogadores inscritos pelo Botafogo no Campeonato Carioca - uma relação com 30 foi divulgada na quarta-feira.

São reforços os zagueiros Roger Carvalho, Alison, Diego Giaretta e Renan Fonseca, o lateral-direito Luis Ricardo, o lateral-esquerdo Thiago Carleto, o volante Wilian Arão, os meias Tomás, Diego Jardel e Élvis e os atacantes Tomás, Bill, Rodrigo Pimpão e Tássio. O lateral-direito Gilberto e os atacantes Sassá e Henrique voltam de empréstimo. Só 11 jogadores continuam do elenco rebaixado.