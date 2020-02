Botafogo convoca torcida para apresentação de Honda neste sábado no Engenhão

A diretoria do Botafogo programou uma festa neste sábado para marcar a apresentação oficial do meia japonês Keisuke Honda, que chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Através das redes sociais, a torcida foi convocada a ir ao estádio do Engenhão, onde haverá uma série de atrações. Incluindo a primeira entrevista coletiva, que será transmitida no telão, do reforço contratado na última sexta.

Além de ser entrevistado pela imprensa, Honda será apresentado à torcida no gramado do Engenhão, por volta do meio-dia, onde receberá a camisa 4 em um show comandado pelo cantor MC G15. O dia começa pela manhã com um amistoso do time sub-17 do Botafogo, que tem como estrela a joia Matheus Nascimento, das seleções de base, contra o Boavista.

A programação idealizada pela diretoria do Botafogo prevê ainda um show do DJ Pelé e do Botafogo Samba Clube. Os portões do Engenhão serão abertos às 9 horas e a entrada será através de doação de 1 kg de alimento não perecível.

No Botafogo, o meia japonês receberá um salário fixo mensal e adicionais por metas alcançadas. Além disso, Honda ficará com 20% de toda a comercialização de marketing que o clube fizer com ele. Há também um bônus por jogos em que atuar.

A contratação do jogador provocou efeito imediato na associação de torcedores ao Botafogo. Na última sexta-feira, dia do anúncio da contratação, houve um aumento no número de adesões ao programa do sócio-torcedor em 400% se comparado com a quinta anterior.

Honda, de 33 anos, traz no currículo passagens por grandes clubes na Europa, como Milan e CSKA Moscou, além da presença em três Copas do Mundo. Pela seleção japonesa, marcou 37 gols em 98 jogos. O seu último clube foi o Vitesse, da Holanda.