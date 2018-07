Botafogo culpa arbitragem por campanha irregular

"Acho que os árbitros erraram, sim, na maioria dos nossos jogos e as pessoas esquecem. Falei isso para vocês (imprensa) há pouco tempo", disse o técnico, que ressaltou: "Não estou dando desculpa".

Oswaldo afirmou que não ficará frustrado se o time não conquistar vaga na Copa Libertadores. "Nada me frustra, porque estou trabalhando com lealdade e dignidade, buscando isso. Mas temos 20 times buscando a mesma coisa. Um será campeão, teremos mais três na Libertadores, e outros vão brigar para não cair ou jogar a Sul-Americana", disse.

"Não me sinto frustrado. Mas pelo que nosso time vem rendendo, mereceríamos uma posição melhor no campeonato", afirmou. Na quinta-feira, o Botafogo enfrenta um adversário direto na disputa por uma vaga na Libertadores: o Vasco, que saiu do G4 na última rodada, após mais uma derrota.

O técnico confirmou o retorno de Seedorf ao time titular. No último jogo, o empate com o Grêmio, o meia holandês ficou no banco porque estava gripado.