Botafogo culpa Prefeitura por corte de luz e água do Engenhão

O Engenhão está sem luz e água. Por causa da falta de pagamento das contas pelo Botafogo, os serviços deixaram de fornecidos no estádio, que será palco do atletismo na Olimpíada do Rio, pela Light e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), respectivamente.

Em nota oficial, o clube de General Severiano culpou a Prefeitura do Rio pela situação precária no Engenhão. O Botafogo afirma que ainda não recebeu o reembolso dos repasses da prefeitura carioca para a manutenção do estádio. De acordo com o clube, como estádio ficou fechado para obras, a prefeitura havia se responsabilizado a assumir despesas, em uma forma de compensar as perdas que o Botafogo teve no período.

"Em relação ao Estádio Nilton Santos, o Botafogo de Futebol e Regatas esclarece que tem dois pedidos de reembolso de despesas na Prefeitura, relativos a abril e maio deste ano, ainda não pagos. Como o Consórcio promoveu obras durante todo o ano, teremos que apurar as responsabilidades", afirmou o clube.

O Botafogo espera que a situação seja resolvida rapidamente, ainda nos primeiros dias de 2016. "Na próxima segunda-feira, saberemos exatamente o que compete ao Botafogo, e será regularizado.A CEDAE aguarda que um representante da Prefeitura vá até lá para assumir sua parte dos valores em aberto para depois fazer um parcelamento", acrescentou.

Em janeiro, aliás, o o Engenhão será entregue pelo Botafogo à Prefeitura do Rio para a administração e uso pelo Comitê Olímpico Internacional para os Jogos de 2016.

De propriedade municipal, o Engenhão teve a sua obra de conclusão encerrada em 2007, quando foi palco de eventos dos Jogos Pan-Americanos. O estádio foi arrendado em 2007 ao Botafogo por um prazo de 20 anos, até 2027.