Botafogo derrota a Luverdense e retorna à Série A do Brasileiro

O drama do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro durou 35 rodadas. Rebaixado no ano passado, o time alvinegro cumpriu a sua missão e garantiu o retorno à elite do futebol nacional nesta terça-feira ao vencer a Luverdense por 1 a 0, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Com 68 pontos e na liderança da competição, a equipe abriu 11 de diferença para o quinto colocado, o Sampaio Corrêa, e não poderá mais ser ultrapassado.

Garantido o acesso, o objetivo é o título. Com mais três jogos pela frente, o Botafogo tem cinco pontos de vantagem para o vice-líder América-MG, adversário na última rodada. O próximo confronto do time carioca é o Santa Cruz, neste sábado, no estádio Engenhão, no Rio. Sem objetivos na competição, a Luverdense está em 10.º lugar, com 51 pontos.

Os jogos que começaram mais cedo beneficiaram o Botafogo, que poderia até empatar para subir. Essa tranquilidade gerou um início de jogo morno, sem grandes tentativas. A primeira só surgiu aos 21 minutos, com Neilton. Somente no fim da etapa inicial é que o confronto ganhou emoção. Primeiro com Luis Ricardo, em tentativa frustrada. Aos 41, o gol. Daniel Carvalho passou para Ronaldo dividir com o zagueiro e completar para o gol para fazer 1 a 0.

A vantagem deu alívio, mas também trouxe problemas. Foram duas chances para a Luverdense empatar no primeiro tempo. Alipio acertou uma bela bicicleta e viu a bola explodir no travessão. Logo depois, Tozin cabeceou livre, mas errou o alvo.

Após os dois sustos no fim do primeiro tempo, o técnico Ricardo Gomes reorganizou a equipe, que voltou disposta a segurar a vitória. Melhor em campo até então, Daniel Carvalho sentiu o desgaste físico e foi substituído. A saída do meia fragilizou o time, que passou a ter dificuldades em ter a posse de bola.

Mesmo sem fazer um bom segundo tempo, o Botafogo ainda teve a chance de ampliar o marcador. Aos 48 minutos, Neilton invadiu a área e foi derrubado por Edson. O próprio atacante foi para a cobrança e desperdiçou. Porém, a falha em nada atrapalhou a noite da torcida alvinegra, que finalmente pôde comemorar o acesso para a Série A.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 x 1 BOTAFOGO

LUVERDENSE - Edson; Raul Prata, Luiz Otávio, Everton e Paulinho; Muralha, Osman (Calyson) e Alípio; Adriano da Matta (Assuério), Lucas Fernandes e Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

BOTAFOGO - Helton Leite; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Carleto (Diego Giaretta); Rodrigo Lindoso, Willian Arão, Camacho (Fernandes) e Daniel Carvalho (Diego Jardel); Neilton e Ronaldo. Técnico: Ricardo Gomes.

GOL - Ronaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson, Luiz Otávio, Adriano da Matta e Tozin (Luverdense); Renan Fonseca e Rodrigo Lindoso (Botafogo).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).