Botafogo dá como certa a saída do lateral Cortês A diretoria do Botafogo já dá como praticamente definida a saída do lateral-esquerdo Cortês do clube para a próxima temporada. O jogador está sendo cobiçado pelo Napoli e deve ter a transferência acertada em janeiro, quando abre a janela para transferências internacionais. O time receberia em torno de R$ 8 milhões pelo negócio com os italianos.