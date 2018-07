Botafogo decide possível volta à Libertadores

A segunda é secar com todas as forças o Goiás, que tem grande vantagem sobre o Independiente na final da Sul-Americana e fecha a quarta vaga do Nacional se levantar a taça. Seja como for, os jogadores alvinegros prometem lutar até o fim para alcançar uma meta que o clube não realiza desde o ano de 1996.

"Eu deixei de jogar o Mundial para levar o Botafogo à Libertadores. Aceitei o desafio", disse o lateral Marcelo Cordeiro, emprestado pelo Internacional e ainda não sabe se vai continuar no clube carioca para o ano que vem.

Para a partida decisiva com o Tricolor gaúcho, que joga pelo empate para ficar com o quarto lugar, Joel terá o retorno de três jogadores importantes. Leandro Guerreiro, Somália e Herrera estão recuperados de contusões e ficam à disposição. O treinador, que ainda não definiu se fica no clube para 2011, comemorou as opções que ganha para armar o time, principalmente com a volta do argentino, conhecedor do estilo gremista.

"O Herrera é um jogador de luta, que discute e usa muito o corpo. Nos últimos dias disse que estava bem e vai viajar. É um jogador interessante para esse tipo de partida", comentou Joel.