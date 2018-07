Botafogo define sábado a sua lista de dispensa O Botafogo deve anunciar neste sábado os jogadores que serão dispensados e os que ficarão no clube à espera de negociação. O lateral-direito Alessandro, por exemplo, já assinou um pré-contrato para continuar, mas pode não interessar ao técnico Oswaldo de Oliveira, que disputa, também neste sábado, as oitavas de final da Copa do Imperador, no Japão, pelo Kashima Antlers, e só chega ao Brasil em janeiro.