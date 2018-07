Botafogo deixa a vitória escapar nos acréscimos contra o Volta Redonda

Com um gol sofrido nos acréscimos, o Botafogo deixou escapar uma vitória encaminhada e ficou no empate por 2 a 2 com o Volta Redonda, nesta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Embora tenha dominado boa parte do jogo, a equipe alvinegra falhou nas finalizações e perdeu a oportunidade de emplacar a segunda vitória na competição.

Desde os primeiros instantes, o Botafogo demonstrou que a sua proposta de jogo seria pressionar o adversário, no seu campo de ataque. Aos três minutos, Carleto cruzou na área para Rodrigo Pimpão abrir o placar. Foi o primeiro gol do atacante na equipe carioca.

Após um erro na saída de jogo da defesa botafoguense, o Volta Redonda recuperou a bola com Niltinho, que cruzou para Henrique empatar. Depois dos gols, o ritmo da partida diminui. O time alvinegro seguiu com maior presença no ataque, até criou boas oportunidades em jogadas pelas pontas, mas faltava qualidade nas finalizações.

Assim como na etapa inicial, o Botafogo voltou do intervalo pressionando e virou a partida, novamente aos 3 minutos, com Diego Jardel. Desta vez, o time de René Simões seguiu sufocando os donos da casa, que não conseguiam responder da mesma forma que no primeiro tempo, e se perderam na marcação.

Diego Jardel e William Arão poderiam ter matado o jogo, mas desperdiçaram chances claras de gol. Aos 47 minutos, Fernandes teve um gol anulado precipitadamente pelo auxiliar de arbitragem, que marcou impedimento quando o jogador estava em posição legal. Imediatamente o Volta Redonda respondeu com Magnum, que completou um escanteio e empatou, encerrando o placar.

VOLTA REDONDA 2 x 2 BOTAFOGO