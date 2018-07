Botafogo deixa o Maracanã e jogará em Volta Redonda

Com a renda de seus jogos no Maracanã penhorada e o rebaixamento cada vez mais difícil de ser evitado, o Botafogo decidiu retirar seus jogos do maior estádio do Rio. Nesta quinta-feira, uma alteração na tabela do Campeonato Brasileiro mostrar que o Botafogo vai enfrentar o Sport, pela 29.ª rodada, no Raulino de Freitas, em Volta Redonda (RJ).

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o pedido de alteração foi feito pelo Botafogo, mas a entidade não especifica os motivos. Especula-se que o clube esteja tentando, desta forma, ter acesso à renda das partidas, algo que não consegue quando joga no Maracanã - o dinheiro arrecadado vai direto aos credores.

Desta forma, vai demorar para o Botafogo voltar ao Maracanã. A equipe manda jogo contra o Corinthians em Manaus, neste sábado, pega o Sport em Volta Redonda dia 19, visita o Coritiba e depois recebe o Flamengo novamente na Arena Amazônia. O Botafogo ainda tem programado um jogo contra um Cruzeiro, em Belo Horizonte, antes de ter outro jogo no Maracanã, contra o Atlético-PR, em 9 de novembro.