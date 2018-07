Botafogo demite Lori Sandri e acerta com Benazzi Depois de uma longa reunião na tarde desta sexta-feira, o técnico Lori Sandri chegou a um acordo com a diretoria do Botafogo e deixou o cargo. A decisão foi tomada após a goleada sofrida para o Santos, por 4 a 1, na noite de quinta, em Ribeirão Preto, que representou a quarta derrota seguida da equipe no Campeonato Paulista. E o novo treinador já foi contratado: Vágner Benazzi.