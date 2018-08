Botafogo demite técnico Marcos Paquetá após quarta derrota em cinco jogos

O Botafogo demitiu na noite desta quarta-feira o técnico Marcos Paquetá logo após a derrota do time alvinegro para o Nacional por 2 a 1, em Assunção, no jogo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

O treinador deixa o comando da equipe depois de cinco partidas, sendo quatro derrotas e apenas uma vitória. Paquetá assumiu o Botafogo em 26 de junho na vaga de Alberto Valentim durante a pausa para a Copa do Mundo da Rússia.

Foram quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro e o desta quarta-feira pela Sul-Americana. Ele estreou com derrota para o Corinthians fora de casa por 2 a 0. Na sequência perdeu para o Flamengo pelo mesmo placar. No primeiro jogo como mandante, conseguiu a única vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0. No domingo, perdeu mais uma, desta vez para o Internacional por 3 a 0, em Porto Alegre.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Marcos Paquetá não é mais técnico do Clube. Após o jogo com o Nacional (PAR) nesta quarta-feira, uma reunião entre a diretoria e o treinador definiu o fim do ciclo. O Botafogo agradece a Marcos Paquetá pelos serviços prestados", informou a nota publicada no site do clube.