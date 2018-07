Botafogo depende do Benfica para fechar com Elkeson No que depender da palavra do presidente do Vitória, o Botafogo já pode dar a contratação de Elkeson como favas contadas. Alexi Portela disse que o clube baiano acertou os valores da transferência do empréstimo do meia para a equipe carioca. No entanto, a negociação não termina por aí. Elkeson tem contrato com o Benfica, que detém 50% de seus direitos econômicos.