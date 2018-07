Botafogo derrota Macaé e segue líder do Grupo B do Campeonato Carioca

O Botafogo venceu o Macaé por 1 a 0 nessa quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no estádio Los Larios, em Xerém. Com o resultado, a equipe de General Severiano chegou a nove pontos e lidera isoladamente o grupo B. Para o Macaé, a derrota significou mais uma partida sem pontuar. O time do norte fluminense ocupa a última posição do Grupo A, sem pontos.

Apesar do resultado favorável, o placar não traduziu com exatidão o que foi a partida. Na primeira etapa, o time de Ricardo Gomes até fez um bom jogo. O gol de Gervasio Nuñez foi de pênalti, no começo da partida. Nos minutos finais do primeiro tempo, no entanto, a equipe sofreu muita pressão. Após o intervalo, o Macaé se posicionou bem, marcou forte e dominou o jogo. O lateral Gedeílson, que fez o pênalti, se recuperou e o meia Marquinho quase fez para os visitantes.

As equipes voltam a campo para a próxima rodada do Campeonato Carioca, no sábado. O Macaé recebe o América no Moarcyrzão, em Macaé, às 17h, e o Botafogo enfrenta o Resende no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, às 19h30.

JOGO

O torcedor botafoguense mal teve tempo de avaliar o desempenho da equipe. No primeiro lance de ataque, Gegê recebeu com liberdade na área do Macaé e foi derrubado por Gedeílson. O árbitro marcou prontamente o pênalti. Gervasio Nuñez cobrou e fez o único gol da partida.

Nos primeiros minutos, o Botafogo nem tomou conhecimento do Macaé. Pressionou o adversário, que ficou acuado em seu campo de defesa. Em desvantagem, os visitantes tentaram fazer alguma pressão, sem eficiência. Para o time da Estrela Solitária, a situação era favorável. Aos 34, Gegê recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola parou no travessão.

Apesar de estar mal no jogo, o Macaé quase empatou aos 45 minutos. A defesa botafoguense cochilou e Dos Santos enfiou para Bruno Luiz sair cara a cara com Jefferson. O atacante, no entanto, bateu em cima do goleiro da seleção. No rebote, Jefferson fez nova excelente defesa e, na sequência do lance, Wagner Carioca chutou alto para fora. Bruno Luiz teve nova oportunidade antes do apito final, mas cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o Macaé despertou e passou a ameaçar os mandantes. O lateral Gedeílson chegou em muitas vezes ao ataque. Aos nove minutos, ele recebeu dentro da área pela direita e bateu cruzado. A bola bateu na defesa e sobrou para Matheus Cambuci, livre.

O zagueiro bateu com força e obrigou Jefferson a fazer uma excelente defesa. O time norte fluminense seguiu imprimindo um ritmo forte. Aos 15, Marquinho venceu o duelo com Renan Fonseca pela esquerda e adentrou a área cara a cara com Jefferson. O camisa 10 tirou a bola do goleiro e chutou forte. O goleiro apenas olhou enquanto a bola explodiu na trave. Nessa etapa, o Botafogo sentiu muitas dificuldades em marcar e neutralizar o adversário. Nas investidas, muitos passes errados, o que inviabilizou lances de perigo.

Após a parada técnica, o clube de General Severiano nivelou o volume de jogo. A partida ficou morna, com muitos erros de passe. Ricardo Gomes sacou Lizio, que teve uma participação apagada, para colocar o jovem Luis Henrique. O atacante de 17 anos participou do único lance de perigo dos botafoguenses na segunda etapa. Aos 42, ele e Diogo Barbosa tabelaram dentro da área e o lateral saiu cara a cara com William Alves, que fechou o ângulo e evitou o gol.

O cansaço abateu as equipes nos minutos finais, especialmente o Macaé, que fez apenas uma substituição. O Botafogo saiu vitorioso, mas teve a sensação de que o placar poderia ter sido desfavorável.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 0 MACAÉ

BOTAFOGO - Jefferson; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson, Diogo; Airton (Fernandes), Lindoso, Gegê, Lizio (Luis Henrique), Gervasio Nuñez (Leandro); e Ribamar. Técnico: Ricardo Gomes.

MACAÉ - Willian Alves; Gedeilson, Matheus Cambuci, Thiago Cardoso, Dieguinho; Dos Santos, Wagner Carioca (Evandro), Luis Mário, Marquinho; Pipico e Bruno Luiz. Técnico: Toninho Andrade.

GOLS - Gervasio Nuñez (pênalti), no 1º minuto do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Airton, Emerson, Rodrigo Lindoso (Botafogo); Dieguinho, Matheus Cambuci (Macaé).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Los Larios, Xerém, no Rio de Janeiro (RJ).