Botafogo derrota Mogi e ganha motivação para enfrentar o Palmeiras

De olho nas quartas de finais do Campeonato Paulista e na esperança de confirmar uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encerrou a fase de classificação ganhando do Mogi Mirim, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Romildo Ferreira, pela 15ª rodada. O resultado confirmou a vice-liderança do time de Ribeirão Preto no Grupo C, com 22 pontos, e vai pegar o Palmeiras na próxima fase.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Mogi Mirim, que tinha caído diante do Palmeiras, por 3 a 1, na capital. E que não perdia em casa há 17 jogos. Agora terminou a competição com 20 pontos, em terceiro lugar do Grupo A, e começa a pensar na disputa da Série B do Brasileiro.

O JOGO

O Mogi Mirim começou melhor, marcando na frente e diminuindo os espaços do Botafogo, aparentemente na defensiva. O time da casa até criou uma boa chance com Giovane, num chute forte, aos quatro minutos, e que o goleiro Andrey defendeu. Depois disso, o Mogi tocou a bola sem objetividade, errando no último passe e sem conseguir finalizar.

O Botafogo, com um time bastante modificado por suspensões ou jogadores poupados, demorou para ganhar espaço. Mas abriu o placar no primeiro contra-ataque. O lateral Roniery desceu em velocidade pelo lado direito e na intermediária fez o passe em diagonal para o grandalhão Vitor. Ele dominou a bola e bateu de esquerda no canto direito do goleiro Daniel, aos 40 minutos.

No intervalo, Claudinho Batista tentou corrigir os erros com a entrada de Heverton Heleno no lugar de Gustavo. Mas a esperança acabou logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o visitante marcou o segundo gol. Dênis cobrou escanteio em curva e o zagueiro Halisson apareceu na pequena área, entre os zagueiros, para testar com força.

O Mogi não mais reagiu. E ainda tomou outro contra-ataque mortal aos 38 minutos, quando Luciano Sorriso disparou do meio-campo até a grande área e fez o passe para Diogo Campos, que empurrou para as redes. O time da casa fez o gol de honra aos 42 minutos. Rivaldo Junior fez o passe para Dunguinha, pela direita, que foi até o fundo e cruzou. Na pequena área, Edson Ratinho só escorou de chapa de pé para as redes.

TABUS

Além disso, o Mogi não perdia em casa desde março do ano passado. Neste período acumulou 10 vitórias e sete empates. A equipe defendia também um longo tabu frente o Botafogo em casa há 25 anos. A última derrota foi por 1 a 0, no Paulistão de 1990. De lá pra cá, o Mogi recepcionou o rival mais nove vezes, com cinco vitórias e quatro empates.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 1 x 3 BOTAFOGO

MOGI MIRIM - Daniel; Edson Ratinho, Fábio Sanches, André Luis e Leonardo; Magal, Hygor (Romildo Neto), Val e Gustavo (Heverton Heleno); Giovane (Dunguinha) e Rivaldo Júnior. Técnico: Claudinho Batista.

BOTAFOGO - Andrey; Roniery, Carlos Henrique, Halisson (Matheus Mancini) e Dênis; Liel, André Costa, Bruno Costa (Luciano Sorriso) e Vitor (André Santos); Diogo Campos e Zé Roberto. Técnico: Régis Angeli.

GOLS - Vitor, aos 40 minutos do primeiro tempo. Halisson, a um, Diogo Campos, aos 38, e Edson Ratinho, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rivaldo Junior e André Luis (Mogi); Andrey e Luciano Sorriso (Botafogo).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).