Botafogo derrota o Goiás e deixa a zona de rebaixamento

Botafogo e Goiás se enfrentaram para menos de seis mil pagantes no estádio do Maracanã, no Rio, e fizeram uma partida tecnicamente ruim nesta quinta-feira, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o time carioca foi mais ofensivo e, aproveitando um erro de marcação, venceu por 1 a 0, chegando assim à sua primeira vitória no returno da competição.

O Botafogo iniciou a partida abrindo a zona de rebaixamento e para buscar a vitória que o afastaria momentaneamente da degola, a equipe foi a campo com uma formação ofensiva - Zeballos, Wallyson e Emerson eram os três atacantes, enquanto que o meia peruano Ramírez fazia a ligação.

O problema é que, nos primeiros 45 minutos, o ataque do Botafogo foi inoperante. Afora três chutes a gol - sendo apenas um que levou perigo -, o time carioca abusou dos levantamentos sem direção à área do Goiás e dos erros de passe. Foram nada menos do que 22 na etapa inicial.