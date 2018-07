Botafogo derrota Penapolense e abre 5 pontos sobre a Lusa

O Botafogo vem se confirmando a cada jogo na vice-liderança do Grupo C do Campeonato Paulista. Na noite desta terça-feira, ganhou com facilidade do Penapolense pelo placar de 2 a 0, em partida realizada no Estádio Santa Cruz, pela 10.ª rodada do Paulistão, aumentando assim a diferença de pontos para a Portuguesa, principal rival pela classificação.

Com o segundo triunfo seguido, o Botafogo continua na segunda colocação, mas com 15 pontos, a cinco da Portuguesa, terceira colocada. O líder é o Palmeiras, com 21. Já o Penapolense segue brigando contra o rebaixamento, já que é o vice-lanterna do Grupo D, apenas com nove pontos, ficando pelos critérios de desempate fora do descenso. O Linense é o 17.° com -8 de saldo de gols, contra - 5 do time de Penápolis.

Disposto a abrir vantagem da Lusa e encaminhar sua vaga à próxima fase do Paulistão, o Botafogo foi logo fazendo uma blitz diante do Penapolense. A pressão funcionou e o placar foi inaugurado aos três minutos. Após cobrança de escanteio, Eli Sábia cabeceou para o fundo das redes. Antes, Zé Roberto já havia deixado Henrique na cara do gol, mas o atacante havia parado no goleiro Samuel.

O Penapolense tentou avançar sua marcação, mas era sufocado pelo Botafogo, que não demorou para fazer o segundo. Aos 30 minutos, Henrique avançou, passou pelo zagueiro adversário e lançou na medida para Zé Roberto. O meia pegou de primeira, sem chances para Samuel.

Na segunda etapa, o visitante voltou melhor, tentou esboçar uma reação, mas foi facilmente parada pela marcação impecável do Botafogo. A chance mais oportuna de gol aconteceu aos 35 minutos, quando Léo Melo arriscou o chute. A bola passou por Renan Rocha, mas Roniery tirou em cima da linha, salvando os donos da casa, que souberam controlar a partida para saírem com os três pontos do duelo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Red Bull Brasil na sexta-feira, às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Penapolense volta a campo no mesmo dia e horário, diante do Rio Claro, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 PENAPOLENSE

BOTAFOGO - Renan Rocha; Roniery, Eli Sabiá, Halisson e Augusto Ramos; André Rocha, Bruno Costa, Rodrigo e Zé Roberto (Wesley); Henrique Santos (Dênis) e Giancarlo (Isaac). Técnico - Mazola Júnior.

PENAPOLENSE - Samuel Pires; Arnaldo, Jaílton, Luis Gustavo e João Lucas; Fernando (Crislan), Washington (Rafael Costa), Gilmak e Sérgio Mota (Ronaldo Mendes); Léo Melo e Diego Rosa. Técnico - PC Gusmão.

GOLS - Eli Sabiá, aos 3, e Zé Roberto, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Eli Sabiá e Roniery (Botafogo); Fernando, Gilmak e Sérgio Mota (Penapolense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto.