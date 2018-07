Botafogo derrota Sport no Engenhão e sobe para o sexto lugar no Brasileirão

O Botafogo segue em ascensão no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, derrotou o Sport por 2 a 1, no estádio do Engenhão, no Rio, no encerramento da 14.ª rodada, e galgou colocações na tabela de classificação. É agora o sexto colocado com 22 pontos, dentro do G6 - a zona dos times que hoje teriam vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Foi a segunda vitória seguida do Botafogo neste Brasileirão - a anterior foi no clássico contra o Fluminense - e o terceiro jogo sem derrota. Pela 15.ª rodada, a busca por mais um triunfo será contra o Atlético Paranaense, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Sport só tem a lamentar com o resultado negativo no Rio. Perdeu uma série de seis vitórias consecutivas - quatro pelo Brasileirão, uma pela Copa Sul-Americana e uma na decisão do Campeonato Pernambucano contra o Salgueiro - e desperdiçou a chance de assumir a terceira colocação do Nacional. Com 21 pontos, caiu da quinta posição para o oitavo lugar.

A recuperação pode vir nas duas próximas rodadas, em que jogará como mandante. Nesta quinta-feira, às 20 horas, receberá o Atlético Goianiense, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. No domingo, às 16 horas, o adversário será o Palmeiras, mas o duelo será na Arena Pernambuco, também na capital pernambucana.

Em campo, o jogo começou de forma eletrizante. Logo no primeiro minuto, o Botafogo abriu o placar. Gilson cobrou falta pela esquerda, Joel Carli ajeitou de cabeça e Rodrigo Lindoso mandou para a rede. O problema no lance é que a bola ainda desviou em Roger, em posição irregular. Aos 7, o empate do Sport. O zagueiro Durval chutou cruzado, Jefferson defendeu parcialmente, espalmando para a frente, e Rithely chutou forte no ângulo.

Depois dos dois gols, os times diminuíram o ritmo e buscaram as jogadas ofensivas com mais paciência no toque de bola. O Botafogo foi mais incisivo e teve algumas chances, bem defendidas pelo goleiro Agenor, substituindo o titular Magrão. O Sport só assustou em um chute do centroavante André, que passou rente à trave de Jefferson.

No segundo tempo, o panorama era o mesmo. O Botafogo era melhor, tinha mais volume de jogo, mas pouca criatividade. Só quando entrou o atacante Guilherme, aos 18 minutos, é que as coisas melhoraram. Aos 24, ele marcou o gol da vitória botafoguense. Após belo passe de Roger pelo meio, Guilherme chutou cruzado para marcar o segundo.

Precisando de gols, o técnico Vanderlei Luxemburgo mandou o Sport para a frente, mas o time não teve forças. E ainda correu o risco de levar mais em chances desperdiçadas em uma cabeçada de Rodrigo Pimpão, defendida por Agenor, e em um chute no travessão de João Paulo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 1 SPORT

BOTAFOGO - Jefferson; Arnaldo (Luis Ricardo), Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Paulo e Marcos Vinícius (Guilherme); Rodrigo Pimpão e Roger (Leandrinho). Técnico: Jair Ventura.

SPORT - Agenor; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Durval e Sander; Patrick (Thallyson), Rithely, Mena (Lenis), Everton Felipe (Juninho) e Diego Souza; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Rodrigo Lindoso, a 1, e Rithely, aos 8 minutos do primeiro tempo; Guilherme, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilson, Leandrinho, Roger e Rodrigo Pimpão (Botafogo); Sander, Samuel Xavier e Mena (Sport).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 381.865,00.

PÚBLICO - 15.309 pagantes (17.313 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).