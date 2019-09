Botafogo derrota Vila Nova em Goiânia e dorme no G-4 da Série B

O Botafogo volta a dormir no G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista visitou o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, nesta terça-feira, em Goiânia (GO), pela 23ª rodada, e venceu por 2 a 0, com dois gols de Murilo Henrique ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Botafogo é o quarto colocado com 35 pontos, mas pode perder a posição para Coritiba, CRB e Paraná, que ainda jogam na rodada. Com a derrota, o Vila Nova segue com 24 pontos, na 16ª colocação e com risco de terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento, já que o Criciúma, que está em 17º, tem apenas um ponto a menos. Guarani e Figueirense, ambos com 22 pontos, também podem ultrapassar os goianos.

O time paulista saiu na frente aos 21 minutos contando com um pouco de sorte. Murilo Henrique arriscou de fora da área, a bola desviou em Diego Jussani, traindo o goleiro Rafael Santos e morrendo no fundo do gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Murilo Henrique marcou novamente. Desta vez, Marlon Freitas bateu da entrada da área, Rafael Santos espalmou para frente e o camisa 94 apareceu livre pra completar para o gol.

Murilo Henrique estava com o pé calibrado e, logo no início do segundo tempo, bateu novamente da entrada da área, desta vez acertando o travessão.

Na sequência, o Vila Nova melhorou e passou a buscar o gol com mais frequência, mas não teve forças para reagir. O técnico Marcelo Cabo fez substituições ofensivas, no entanto, o time seguia pecando no último passe e não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo na terça-feira da próxima semana, pela 24ª rodada da Série B. O Botafogo recebe o Operário no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Vila Nova encara o CRB em mais uma partida no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 x 2 BOTAFOGO

VILA NOVA - Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Edinho (Mailson), Tinga (Bruno Mezenga), Gastón Filgueira (Ramon) e Alan Mineiro; Robinho e Gustavo Henrique. Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Pará; Pablo, Marlon Freitas e Murilo Henrique (Nadson); Diego Gonçalves (Higor Meritão), Henan (Rafael Costa) e Júlio César. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Murilo Henrique, aos 21, e aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Edinho e Gastón Filgueira (Vila Nova); Darley, Pará e Higor Meritão (Botafogo).

RENDA - R$ 40.950,00.

PÚBLICO - 7.125 pagantes (8.049 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).