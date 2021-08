Botafogo derruba o invicto Coritiba e assume quarta posição da Série B

O Botafogo assumiu a quarta posição dentro do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Coritiba, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada. Num jogo equilibrado, o time carioca se mostrou aplicado o suficiente para derrubar a invencibilidade do Coxa dentro de casa, onde vinha de cinco vitórias e quatro empates.

Com 35 pontos, o Botafogo aparece na frente de Guarani e Avaí, ambos com 33. Agora vai torcer para que o Náutico, em sétimo com 33, não vença o Vitória, domingo, em Recife (PE), para permanecer dentro do G4 até o fim da rodada. O Coritiba ainda lidera com 39 pontos, na frente do Goiás, com 38, e do CRB, com 36.

Leia Também Confira a classificação da Série B

Mesmo atuando em casa, o Coritiba não acertou o seu posicionamento dentro de campo. De outro lado, o Botafogo estava bem armado no esquema 4-2-3-1 e sabia, na base da boa movimentação, chegar no ataque com perigo.

O gol dos cariocas saiu aos 37 minutos. Chay, pela terceira vez, recebeu a bola nas costas dos marcadores, desceu pelo lado direito e levantou a bola para o outro lado. No segundo pau, Rafael Navarro cabeceou para o chão e a bola passou por debaixo das pernas do goleiro Wilson.

A melhor chance paranaense saiu dois minutos depois, quando Léo Gamalho fez o trabalho de pivô, pegou a bola de costas e deu o passe para trás. Waguininho bateu à meia altura exigindo que o goleiro Diego Loureiro saltasse para espalmar.

No segundo tempo, o Coritiba melhorou, principalmente, porque teve mais a posse de bola e conseguiu evolução na base da troca de passes. O Botafogo sentiu a mudança e recuou. Mas o time paranaense não conseguiu finalizar com perigo, tanto que o atacante Léo Gamalho não recebeu nenhuma chance em boas condições.

O técnico Enderson Moreira colocou Luis Oyama para formar um trio de volantes no meio-campo, mas para isso tirou o lateral Jonathan Silva e recuou Warley para a posição. Quase que o Botafogo ampliou aos 25 minutos. Pedro Castro ajeitou a bola na frente da área e chutou forte. A bola saiu perto da trave direita de Wilson, que levou enorme susto. No mais, dentro de um cenário de equilíbrio e marcação, o placar ficou inalterado.

Pela 22ª rodada, o Coritiba vai enfrentar o Londrina, num duelo estadual, na quarta-feira, dia 1º de setembro, às 21h30, no Estádio do Café. O Botafogo só volta a campo no dia 4 (sábado) diante do Remo, às 16h30, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 BOTAFOGO

CORITIBA - Wilson; Natanael (Igor), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Romário); Willian Farias, Val (Guilherme Azevedo) e Robinho (Rafinha); Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

BOTAFOGO - Diego Lourenço; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Jonathan Silva (Luis Oyama); Pedro Castro e Barreto; Chay (Ricardinho), Marco Antônio (Ênio) e Warley; Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Rafael Navarro, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Val, Guilherme Biro e Waguininho (Coritiba). Warley e Rafael Navarro (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).