Botafogo descarta poupar titulares na Copa do Brasil

RIO - Na liderança do Campeonato Brasileiro, e com rivais colados na tabela, o Botafogo poderia poupar titulares no jogo desta quinta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Essa possibilidade chegou a ser tratada pelo técnico Oswaldo de Oliveira com os dirigentes alvinegros. Mas foi descartada, pelo menos por hora.

"Não vamos poupar ninguém. Temos nossos objetivos na temporada e profissionais para tomar conta da parte física", decretou o volante Marcelo Mattos, um dos que poderiam ser preservados, mas pediu para jogar. "Nenhum jogador sentiu lesão muscular, que até seria normal nesse período do ano."

Assim, o confronto com o campeão da Libertadores, pelas oitavas de final do mata-mata, no Maracanã, atrai muita atenção. O Atlético já superou o título continental e o Botafogo vai com sua força máxima. O único desfalque é o reserva Elias, que já atuou na competição pelo Resende.

No embate entre o líder do Brasileiro e o campeão sul-americano, Mattos não vê favoritismo e prevê dois jogos acirrados. Pelo Nacional, o time carioca visitou o Atlético e o que se viu foi um animado empate por 2 a 2.

"Para mim não tem favorito, somos líderes do Brasileiro e campeões do Carioca", discursou o volante. "Não vencemos (o jogo pela 12ª rodada) por detalhe. Só muda o nome do campeonato, mas os jogadores são os mesmos", destacou.

PENHORAS

Em entrevista à Sportv, o presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, revelou que a Receita Federal reteve os R$ 8,1 milhão da venda dos meias Andrezinho e Fellype Gabriel. Com dívidas federais que superam os R$ 610 milhões (em balanço de 2012), Assumpção criticou a postura do órgão federal e pediu uma renegociação menos sufocante da dívida.