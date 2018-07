Botafogo desembarca no Rio em meio a clima tenso O ambiente tenso sobre o Botafogo teve reflexo na chegada do time ao Rio nesta segunda-feira, após a derrota para Chapecoense por 2 a 0 sofrida no domingo, pelo Brasileiro, que deixou o time carioca bem perto do rebaixamento. A delegação desembarcou no Rio aproximadamente às 15 horas, com atraso de cinco horas, por causa do mau tempo que obrigou o aeroporto a interromper as atividades.