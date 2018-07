Botafogo desiste de contratar lateral chileno José Rojas

"Muitas emoções: os médicos não quiseram arriscar de me contratar e por isso volto para o clube da minha vida", escreveu Rojas, de 28 anos, que foi formado nas categorias de base da Universidad de Chile e só deixou o clube em 2006, para uma rápida passagem pelo Independiente, da Argentina.

Os exames feitos pelo Botafogo diagnosticaram uma arritmia cardíaca, que poderia encurtar a carreira do chileno. Por isso o clube carioca preferiu não arriscar, o que parece não ter chateado Rojas: "Se for para morrer, que seja com minha gente e minha camiseta", disse ele, se referindo à Universidad de Chile.

Com a saída de Cortês, que foi para o São Paulo, a lateral esquerda se tornou a posição mais carente do elenco do Botafogo. Márcio Azevedo não passa a confiança necessária e Renan Lemos acabou de subir ao profissional. O clube deve continuar atrás de reforços.